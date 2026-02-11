El Ejército de Australia admite por primera vez que una flotilla china se acercó en noviembre a sus costas

Archivo - Imagen de archivo de buques chinos. - Europa Press/Contacto/Liu Fang - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de las Fuerzas Armadas de Australia, el almirante David Johnston, ha alertado este miércoles por primera vez de que una flotilla de la Armada china se acercó el pasado mes de noviembre a sus costas en el marco de una serie de maniobras militares que hicieron saltar las alarmas, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABC.

Durante una vista ante el Senado, Johnston ha aclarado que la flotilla en cuestión fue detectada a unas 200 millas náuticas (370 kilómetros, aproximadamente" de la costa de Queensland, cerca de la zona económica exclusiva australiana, unas maniobras que fueron consideradas como una "señal" de que Pekín está incrementando su presencia en la región.

Estas informaciones han provocado duras críticas entre la oposición australiana, que ha acusado al Gobierno de "secretismo" y ha instado a los laboristas a "ser más honestos sobre la posición estratégica de Australia" respecto a estos asuntos.

A finales de 2025, el Gobierno confirmó que estaba supervisando la presencia de varios buques de la Armada china a medida que navegaban por el Pacífico, si bien el Ejército no dio más detalles a pesar de que las autoridades notificaron a otros países sobre la presencia china en la zona.