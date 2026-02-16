El Ejército de Burkina Faso confirma un ataque terrorista en Titao (norte)

Archivo - Soldados de Burkina Faso - Europa Press/Contacto/Britany Slessman - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Burkina Faso ha confirmado este domingo múltiples ataque llevados a cabo en la víspera por "terroristas" en la localidad de Titao, la provincia de Loroum, en el norte del país, un área en la que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo operaciones contra estos grupos armados, incluida una en la que han matado a "varias decenas" de sus integrantes, si bien las autoridades no han difundido un balance oficial de víctimas civiles o militares.

"La situación en Titao está bajo control", ha afirmado el portavoz de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso, el lugarteniente Abdulu Aziz Ouedraogo, en una entrevista en la televisión estatal RTB, donde ha alegado que, tras las "operaciones a gran escala" del Ejército para la seguridad del norte y el Sahel, "los terroristas" tuvieron que "retroceder hacia el oeste y, al llegar a esta zona, se dividieron en tres grupos".

Según el portavoz militar, uno de los grupos atacó a un destacamento del Ejército desplegado en la zona. "Les infligimos una dura derrota neutralizando a varias docenas de ellos", ha afirmado, aludiendo a imágenes en las que se pueden observar múltiples cadáveres en el suelo.

Paralelamente, "otro grupo fue a la ciudad de Titao solo con fines propagandísticos; grabaron vídeos de ellos mismos incendiando puestos en el mercado", ha descrito. Tras ello, "se enfrentaron con nuestros hombres. Les infligimos una derrota, y quienes intentaron huir fueron alcanzados por ataques aéreos, y una vez más les infligimos una dura derrota", ha reiterado Ouedraogo.

Al hilo, ha asegurado que "el Ejército está recuperando presencia en nuevas zonas". "Tenemos el 74% del territorio bajo control, lo que equivale a casi 600 aldeas que hemos recuperado entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025", ha precisado.

Por otra parte, ha alertado del uso de drones con explosivos por parte de este tipo de grupos armados: "Nos lleva a cuestionar si existe apoyo externo para estos terroristas, apoyo en el suministro organizado de estos drones, apoyo en el suministro de los proyectiles que utilizan, pero también apoyo en el entrenamiento técnico de los operadores terroristas para el despliegue de estos drones", ha apuntado el portavoz militar, que no ha compartido ningún tipo de balance de víctimas.

GHANA LAMENTA UN ATAQUE CONTRA COMERCIANTES DE TOMATES GHANESES

La confirmación por parte de las Fuerzas Armadas burkinesas ha llegado poco después de que el Ministerio de Interior de Ghana haya advertido a través de un comunicado haber recibido "información preocupante de Burkina Faso sobre un camión que transportaba a comerciantes de tomates de Ghana, que fue víctima de un atentado terrorista en Titao, Burkina Faso, el sábado 14 de febrero de 2026".

En el documento, la cartera ghanesa, que tampoco ha publicado un número de víctimas, ha indicado que su Embajada en Burkina está en contacto con funcionarios de este país para visitar el lugar del ataque y obtener información sobre los detalles e identificar a los ghaneses involucrados.

A falta de un balance oficial, fuentes locales citadas por la emisora Radio France Internationale (RFI) han estimado en al menos una veintena de fallecidos a causa de los ataques.