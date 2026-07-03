El Ejército de Colombia reafirma la muerte de 'Marlon' y descarta el vídeo "manipulado" que lo desmiente

Archivo - Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', fallecido líder de las disidencias de las FARC. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Hugo López Barreto, ha reafirmado la muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias 'Marlon', uno de los líderes de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, después de que en las últimas semanas apareciera un vídeo que lo desmintiera.

El general Barreto ha detallado que 'Marlon' cayó tras ser abatido por un fracontirador en medio de la operación que lanzó el Ejército sobre el grupo armado en el área rural de San Isidro, localidad de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, en la costa del Pacífico colombiano, informa RCN Radio.

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales un vídeo en el que supuestamente aparecería 'Marlon' hablando sobre las recientes elecciones en Colombia. El jefe del Ejército ha señalado que la grabación fue manipulada y ha confirmado además que hay una importante recompensa por el cuerpo del disidente.

Esta semana, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el vídeo estaba siendo analizado y recordó que las autoridades aún no disponían del cuerpo de 'Marlon', cuya muerta fue anunciada a mediados de junio de este año.

'Marlon' era cabecilla de la columna Jaime Martínez esta disidencia de las extintas FARC, que opera principalmente en la región del Pacífico y suroeste del país, y persona de confianza del verdadero jefe del EMC, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado por las autoridades colombianas.

Hasta 1,2 millones de dólares de recompensa se había establecido por información que pudiera dar con la captura de 'Marlon', cuya muerte en combate, según palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro, supuso "el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia" que actúan en el oeste del país.

A 'Marlon' se le atribuye la responsabilidad de un mortífero ataque que acabó con la vida de una veintena de personas y dejó casi medio centenar de heridos a finales de abril tras la detonación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana, a su paso por el municipio de Cajibío, en el centro de Cauca.