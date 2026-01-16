El Ejército congoleño anuncia que ha matado a 180 milicianos del M23 en las últimas operaciones en Kivu Sur

Archivo - Milicianos del M23 en la ciudad de Uvira - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de República Democrática del Congo (RDC) ha anunciado que ha matado a 180 milicianos del Movimiento 23 de Marzo (M23) durante una operación de dos días de bombardeos y ataques por tierra en la provincia de Kivu Sur.

La ofensiva ha ocurrido concretamente el martes y el miércoles en los territorios de Fizi y Uvira, lugar este último que se ha convertido en uno de los epicentros del largo conflicto armado que ha asolado el este del país y provocado éxodo tras éxodo entre la población congoleña.

En su balance, recogido por el portal congoleño 7sur7, el subteniente Mbuyi Kalonji Reagan, portavoz del sector operativo Sukola 2, ha informado además de que 22 guerrilleros se rindieron en la localidad de Makobola y otros ocho fueron capturados en Kigongo.

Como viene asegurando el Gobierno congoleño desde hace semanas, el portavoz militar ha asegurado que el M23 miente descaradamente cuando dice que se ha retirado de la ciudad de Uvira, el centro administrativo del territorio homónimo.

Los guerrilleros entraron en la ciudad a finales del año pasado pero anunciaron poco después su retirada como gesto de buena fe hacia unas negociaciones internacionales de paz que de momento son completamente infructuosas a pesar de recientes acercamientos.

"Estos terroristas están saqueando y robando las propiedades de los ciudadanos pacíficos de Uvira", ha indicado el portavoz durante la rueda de prensa. El M23 no se ha pronunciado de momento sobre este balance.