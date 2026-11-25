Detonación controlada de azida de plomo en Iowa (Estados Unidos) a 25 de noviembre de 2026 - EJÉRCITO DE EEUU

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha realizado una exitosa detonación controlada de más de 4.200 kilos de azida de plomo almacenados en una planta militar en el estado de Iowa tras una compleja operación que ha llevado a la evacuación de las poblaciones cercanas ante la posibilidad de que sus residentes se vieran afectados por una nube tóxica.

La voladura ha ocurrido después de que los expertos concluyeran que la azida de plomo (empleada en detonadores y cápsulas iniciadoras de explosivos) podía acabar estallando por las bajas temperaturas. Asociaciones medioambientales habían intentado detener la operación por el riesgo que comportaba pero finalmente un tribunal de apelaciones ha dado luz verde a la detonación.

El Ejército, concretamente, indicó que el material se había recristalizado dentro y fuera de los bidones donde estaba almacenado, por lo que existía riesgo de una explosión espontánea e imprevista y no podía ser trasladado de forma segura.

"Los informes iniciales que llegan de Iowa indican que los esfuerzos de mitigación han superado las expectativas iniciales", ha anunciado en redes sociales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco antes de que el gobernador republicano del vecino estado de Misuri, Mike Kehoe, informara de que los análisis iniciales de la agencia de Gestión de Emergencias de Iowa también parecían refrendar el éxito de la operación.

La detonación, cabe recordar, forzó la evacuación de todos los habitantes en un radio de diez kilómetros. Más allá de este perímetro, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), recomendó a todos los habitantes en un radio de 32 kilómetros que cerraran sus puertas y ventanas ante el peligro de que entrara polvo tóxico de plomo.