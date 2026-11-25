El director de la ATF, Robert Cekada, interviene durante una rueda de prensa interinstitucional en el Centro de la Reserva de las Fuerzas Armadas en Middletown, Iowa, EEUU - EJÉRCITO DE EEUU

El plan incluye la reubicación de la población local y de un cono de ocho kilómetros hacia el suroeste de la planta y el despliegue de búnkeres y barreras anticontaminantes

Un responsable del Departamento de Salud afirma que la "amenaza real" del plomo dispersado es "un peligro igual de grave" que la desinformación

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos llevará a cabo este miércoles junto a autoridades gubernamentales la "detonación controlada" de más de cuatro toneladas deterioradas de azida de plomo, un material muy volátil que se usa para detonar municiones de explosivos y cuya voladura podría desatar una nube tóxica de plomo en el aire.

La operación será ejecutada a las 9 horas (hora local, 16 horas en España peninsular y Baleares) "por expertos militares en desactivación de explosivos pertenecientes al 71.º Grupo de Municiones y constituye el único método viable para eliminar el peligro de forma permanente", ha afirmado el Ejército en un comunicado en el que su secretario interino, Adam Telle, asegura que la "prioridad absoluta" del cuerpo es "la salud y la seguridad de los ciudadanos".

"Existe un consenso entre los expertos de todo el país en que una detonación controlada y mitigada de la azida de plomo, aquí en la Planta de Municiones del Ejército en Iowa, es preferible, con diferencia, a una detonación espontánea e incontrolada de dicha sustancia", ha defendido, mientras que el comandante general del Mando de Sostenimiento, Eric Shirley, ha defendido que la "inacción ya no es una opción" y que "sería irresponsable" no detonar el material.

En el mismo sentido, el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Robert Cekada, ha incidido en el consenso alcanzado por diferentes organismos remarcando que "este es el único camino seguro a seguir, tanto para la comunidad de Middletown y sus alrededores como para el personal encargado de mitigar esta amenaza aquí en la base". "La azida de plomo es un explosivo extremadamente peligroso; lo que nos preocupa ahora es que las fluctuaciones de temperatura resultan tan peligrosas como las temperaturas bajo cero", ha manifestado, antes de agregar que "es sólo cuestión de tiempo antes de que se produzca una detonación incontrolada".

REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL Y ALREDEDORES

La detonación, que ya había sido impulsada por la Administración Trump y paralizada por un tribunal, afectará principalmente a la localidad de Middletown --de 400 habitantes-- que limita con la planta en cuestión, ubicada en una zona rural del condado de Des Moines.

Ante el plan esbozado, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) ha indicado que "respalda la reubicación recomendada de todos los residentes de Middletown, Iowa, y de las áreas circundantes afectadas dentro de un cono de cinco millas (ocho kilómetros) que se extiende hacia el suroeste de la planta". "Hemos dejado muy claro a quienes se encuentran en la zona suroeste: si deciden reubicarse, les ofreceremos servicios de apoyo", ha declarado el administrador de la FEMA, Cameron Hamilton, que ha destacado el "transporte, asistencia para la reubicación, así como alimentos y suministros básicos para quienes decidan trasladarse por una cuestión de máxima precaución".

"A los residentes que permanezcan fuera de la zona de reubicación, pero dentro del área general bajo aviso, se les recomienda encarecidamente que permanezcan en sus hogares", ha advertido, instando a estas personas a "cerrar todas las puertas y ventanas exteriores, ajustar los sistemas de calefacción y aire acondicionado para que funcionen en modo de recirculación interna, apagar los extractores de aire y considerar el reemplazo de los filtros de sus sistemas de climatización".

Una vez que se anuncie que la situación es segura, ha explicado, "deben limpiar con paños húmedos las superficies exteriores de contacto frecuente como patios, terrazas, alféizares de ventanas y juegos infantiles al aire libre para capturar y eliminar de forma segura cualquier residuo de polvo acumulado".

BÚNKERES Y BARRERAS CONTRA CONTAMINANTES

De cara a la detonación, las autoridades han instalado "búnkeres de hormigón barricados con barreras rellenas de arena, de aproximadamente dos pisos de altura, con relleno de tierra para absorber la fuerza de la explosión y atrapar los escombros", además de "bloques de espuma acuosa, dos paredes formadas por cuatro tanques de agua de 16.000 galones (60.570 litros) y bloques de gel junto a los búnkeres" para "absorber la energía térmica y reducir las emisiones de partículas en suspensión directamente en el origen de la explosión".

Además, ha encomendado a la población una precaución elevada para con personas de "grupos vulnerables, incluidos bebés, niños menores de seis años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, quienes son más susceptibles a los efectos de la contaminación del aire y el polvo que contiene plomo".

"Por otro lado, equipos industriales de nebulización de gran capacidad y sistemas de rociado de agua saturarán el terreno y el aire circundante antes y durante la detonación; de este modo, las partículas que se liberen quedarán atrapadas por el agua y se depositarán de nuevo sobre el suelo, dentro del perímetro de la instalación segura", agrega el comunicado.

De cualquier modo, el comunicado difundido por el Ejército remarca que, según "exhaustivos modelos de análisis de riesgos", la mayor parte de la nube prevista "está compuesta por sustancias inocuas y no tóxicas, tales como nitrógeno gaseoso, arena, tierra limpia y vapor de agua". "Una pequeña fracción de la nube contiene polvo fino de óxido de plomo, proveniente de los materiales originales", afirma.

UN RESPONSABLE EQUIPARA EL PLOMO A LA DESINFORMACIÓN

Por su parte, el subsecretario adjunto principal para la preparación y respuesta en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Sean Kaufman, ha cargado contra las críticas de políticos y organizaciones y las informaciones en medios desfavorables a la detonación.

"Si bien el plomo representa una amenaza real para la salud pública, la desinformación constituye un peligro igual de grave. Tengan cuidado con las fuentes de información a las que recurren", ha declarado, recomendando "encarecidamente" a la población que, en su lugar, siga la información oficial.