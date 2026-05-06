El Ejército de EEUU impide el paso de un buque con bandera iraní en aguas del golfo de Omán

Una embarcación estadounidense transita por el estrecho de Ormuz - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que las fuerzas estadounidenses que operan en el golfo de Omán han "inutilizado" un petrolero sin carga con bandera de Irán que intentaba navegar hacia un puerto iraní, violando así el bloqueo impuesto por Washington en el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas del CENTCOM detectaron al 'M/T Hasna' mientras transitaba en aguas internacionales en ruta hacia un puerto iraní en el golfo de Omán. Emitieron múltiples advertencias e informaron a la embarcación de bandera iraní que estaba violando el bloqueo estadounidense", ha detallado en un comunicado.

Pese a las "repetidas advertencias", la embarcación siguió navegando, por lo que las fuerzas estadounidenses "desactivaron el timón disparando varios proyectiles" desde el portaaviones 'USS Abraham Lincoln'. "Hasna ya no está en tránsito hacia Irán", ha precisado el Ejército.

"El bloqueo estadounidense contra barcos que intentan entrar o salir de puertos iraníes sigue en vigor. Las fuerzas del CENTCOM siguen actuando deliberada y profesionalmente para asegurar cumplimiento", ha zanjado.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente Donald Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.