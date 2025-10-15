El Ejército de EEUU pide a Hamás que deje de disparar contra civiles y respete el acuerdo de paz

Edificios destrozados en la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha pedido este miércoles al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que deje de disparar contra civiles palestinos "inocentes" y cumpla el acuerdo firmado esta semana para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

El jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha instado a la milicia a poner fin a la violencia tanto en las zonas controladas por Hamás como en las que aún cuentan con presencia de las fuerzas israelíes, una vez acometida una primera retirada hacia la línea de demarcación.

"Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debe aprovecharla retirándose por completo, adhiriéndose estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin retrasos", ha señalado en un comunicado.

Esto se produce en medio de la violencia que ha estallado entre miembros de Hamás y milicias rivales en varias zonas de Gaza. El periodista Salé Aljafarawi murió tiroteado el pasado domingo mientras cubría una serie de protestas en la ciudad de Gaza.