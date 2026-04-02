El Ejército de EEUU señala un "progreso innegable" en la guerra en Irán

Avión de guerra electrónica EA-18G Growler, listo para despegar desde la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha señalado este jueves el "progreso innegable" de su operación militar en Irán cuando la guerra entra en la quinta semana de duración y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha apuntado a una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas" contra la República Islámica.

En un mensaje en redes sociales el comandante del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha indicado los avances militares del ataque lanzado junto a Israel el pasado 28 de febrero.

"En nuestra quinta semana de la campaña, mi evaluación operativa es que estamos logrando un progreso innegable", ha asegurado. "No vemos a su marina navegando. No vemos a sus aeronaves volando, y sus sistemas de defensa aérea y de misiles han sido en gran medida destruidos", ha afirmado en un escueto mensaje.

Trump ha garantizado que Estados Unidos está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares en Irán, al tiempo que ha avanzado una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas".

Así, aunque ha incidido en que el Ejército estadounidense está camino de completar todos los objetivos militares marcados en Irán "en breve", el presidente norteamericano ha apuntado a la prolongación del conflicto en medio de las preocupaciones de la comunidad internacional por las consecuencias económicas del conflicto, con las alteraciones en el estrecho de Ormuz como símbolo principal de la crisis.