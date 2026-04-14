El Ejército de EEUU se suma a nuevas maniobras militares con Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de vehículos del Ejército de EEUU durante una serie de maniobras conjuntas con FIlipinas. - Daniel Ceng Shou-Yi/Zuma Press W / Dpa - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han sumado este martes a una serie de nuevas maniobras militares conjuntas con Filipinas, por lo que han dado el pistoletazo de salida a una serie de ejercicios de combate anuales que ponen de manifiesto el interés de Washington en reafirmar su apoyo a su aliado en la zona mientras se mantiene la tensión en Oriente Próximo.

Más de 17.000 militares de ambos países participarán en estas maniobras, según ha informado el propio Ejército de Estados Unidos, que ha trasladado el "compromiso" de Washington con la región de Asia.

Está previsto que las maniobras, bajo el nombre de 'Balikatan', comiencen el próximo 20 de abril y se prolonguen hasta el 8 de mayo. Además, incluirán a terceros países, como Japón, que pondrá a prueba sus capacidades balísticas y lanzará un misil hacia aguas situadas al noroeste de Filipinas.

Otros países llamados a participar son Francia y Canadá, que han firmado acuerdos con Manila en materia de defensa. "Nuestro mensaje es el del compromiso y la dedicación a nuestra alianza con Filipinas y a la seguridad regional", ha afirmado el comandante Robert Bunn, portavoz de las fuerzas estadounidenses.

No obstante, no ha dado datos específicos sobre el número exacto de tropas estadounidenses en el marco de las maniobras, aunque el año pasado fueron desplegados 9.000 militares.