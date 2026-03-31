El Ejército de Indonesia anuncia que continuará su misión de paz en Líbano pese a la muerte de tres de sus soldados

Archivo - Bandera de Indonesia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Indonesia han informado este lunes de que continuarán con su misión de mantenimiento de la paz en Líbano, pese a la muerte de tres de sus soldados desplegados con la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) en el sur del país, zona en la que operan actualmente tanto el partido-milicia chií libanés Hezbolá como el Ejército israelí, que ha declarado su intención de tomar el territorio libanés hasta el río Litani para instaurar una zona de seguridad.

"Seguimos comprometidos con el cumplimiento de nuestras funciones como parte de la misión de mantenimiento de la paz mundial bajo el mandato de Naciones Unidas, de forma profesional y responsable, al tiempo que damos prioridad a la seguridad de nuestros soldados", ha manifestado el jefe del Centro de Información del Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Indonesia, el general de división Aulia Dwi Nasrullah, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

No obstante, el jefe del referido centro ha recalcado que desde el Ejército del país no descuidarán su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus informados en Líbano, a la par que ha añadido que seguirán vigilando la evolución de la situación en el país de cara a adoptar posibles futuras medidas.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Indonesia, Sugiono, ha expresado este lunes su "profundo respeto" y "agradecimiento" a los tres militares indonesios de la FINUL muertos en diversos ataques en el sur de Líbano.

"Expresamos nuestro más profundo respeto y nuestro más alto agradecimiento a nuestros soldados caídos", ha manifestado el responsable de la cartera de exteriores de Indonesia, en declaraciones recogidas por el diario indonesio 'The Jakarta Post'.

Este mismo lunes Yakarta ha confirmado que el soldado fallecido el domingo por cuenta de la explosión de un proyectil que también hirió de gravedad a otro integrante de las fuerzas de paz en Taibe, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano, responde al nombre de Farizal Rhomadhon y tenía 28 años. Sus restos, ha señalado el mismo medio, ya han sido recuperados en el cuartel de la FINUL y están pendientes de ser repatriados.

En ese mismo ataque en el que perdió la vida Rhomadhon, también resultó herido Rico Pramudia, quien ha sido trasladado a un hospital de Beirut, según ha informado este mismo lunes la misión de Naciones Unidas.

Por otra parte, a los dos 'cascos azules' de la fuerza de paz fallecidos este lunes en el sur de Líbano a causa de una explosión de origen desconocido que destruyó su vehículo se suman otros dos militares más que han resultado heridos, uno de ellos de gravedad.