El Ejército de Israel anuncia la muerte de seis "terroristas" en dos operaciones en la Franja de Gaza

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes que sus fuerzas mataron el lunes a seis "terroristas" en dos operaciones en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que llevó aparejado un alto el fuego en el enclave palestino.

"Las fuerzas de combate de la Brigada Golani trabajan para limpiar la zona de Rafá de infraestructura terrorista subterránea y terroristas", ha dicho, antes de especificar que el lunes fueron "eliminados" tres "terroristas" en esta zona.

Asimismo, ha detallado que "cuatro terroristas cruzaron el lunes la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus fuerzas al hilo del pacto--, en violación del acuerdo (de alto el fuego), y se acercaron a las fuerzas de una forma que supuso una amenaza inmediata" en el norte de Gaza, antes de agregar que otro sospechoso fue identificado posteriormente en la zona.

"Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron a tres de los terroristas para eliminar la amenaza", ha apuntado, antes de incidir en que estas tropas "están desplegadas en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han indicado este mismo martes que 649 personas han muerto y 17.730 han resultado heridas en ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, periodo en el que además se han recuperado 756 cadáveres en zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes.

El Ministerio de Defensa gazatí ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha causado 72.134 fallecidos y 171.828 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.