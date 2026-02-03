El Ejército de Israel aprueba la regulación para integrar a los ultraortodoxos en el servicio militar

Archivo - Protestas de ultraortodoxos por la conscripción militar en Israel. - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han aprobado este martes una orden que regula la integración de los ciudadanos ultraortodoxos en el servicio militar israelí, teniendo en cuenta las especificidades de esta comunidad y para hacerlas compatible con la actividad castrense.

El objetivo de la orden es "establecer directrices sobre la forma de servicio de los miembros de la comunidad ultraortodoxa en las FDI", ha informado el Ejército israelí sobre la orden firmada por el Estado Mayor. Todo teniendo en cuenta "el carácter y la naturaleza del servicio militar", y reconociendo al mismo tiempo el "carácter único" de la población ultraortodoxa.

El objetivo es conciliar el estilo de vida y las prácticas religiosas de los soldados ultraortodoxos para que "mantengan su fe y lleven su estilo de vida conforme a sus convicciones, dentro de la variedad de marcos de servicio designados desplegados en todo el Ejército".

El reglamento aprobado regula una serie de adaptaciones para los reclutas en distintos marcos de servicio específicos para ultraortodoxos judíos, también incluye estructuras de género adaptadas, y establece normas en ámbitos como el mando, las actividades sociales y los contenidos educativos.

En concreto, los reclutas de esta corriente religiosa se encuadrarán en tres marcos para facilitar su adaptación al Ejército: se unirán a equipos con separación de género; a estructuras que en su totalidad sean de un solo género, con comandantes que por lo general, lleven un estilo de vida ultraortodoxo o religioso; o un marco en el que toda la unidad mantenga un estilo de vida religioso, siendo aprobadas individualmente por el Jefe de la Dirección de Personal.

"PASO HISTÓRICO" QUE FORTALECE LA SEGURIDAD DE ISRAEL"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha considerado la orden de "paso histórico y significativo" para fortalecer la seguridad del Estado de Israel.

"Durante el año pasado, junto con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel, he liderado los principios clave en el camino hacia la formulación de la ordenanza, con un profundo compromiso de garantizar que la integración de los miembros del público haredí se realizará preservando plenamente su estilo de vida, fe y valores, y reconociendo que el estudio de la Torá es un valor supremo en el Estado de Israel", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, reconociendo la carga de la guerra en Gaza sobre las fuerzas militares israelíes, ha confiado en que los miembros de la comunidad ultraortodoxa desempeñen un "papel sustancial y significativo" en el "esfuerzo nacional y en el derecho a defender el Estado de Israel".

De esta forma, Katz ha recalcado que las FDI son "el Ejército del pueblo y seguirán operando en un espíritu de respeto mutuo, compatibilidad y responsabilidad", insistiendo en que permitirá que "todos los que elijan servir" puedan hacerlo con "integridad, verdadera contribución y sentido de pertenencia".

Esta medida busca integrar a los miembros de la comunidad haredí en el Ejército israelí, y de esta forma elevar el número de reclutas en las fuerzas israelíes, aunque los individuos que forman parte de esta corriente interna del judaísmo siguen estando exentos del reclutamiento obligatorio por motivos religiosos.

El gobierno israelí trabaja en medidas para extender esta condición tras la sentencia del Tribunal Supremo de Israel que en 2025 declaró ilegal las exención a los miembros de la comunidad de haredí del servicio militar obligatorio.