El Ejército de Israel bombardea una supuesta instalación de Hezbolá cerca de un castillo cruzado en Líbano

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra una instalación en el sur de Líbano supuestamente utilizada por el partido-milicia chií Hezbolá con "infraestructura subterránea" para almacenar "armas", a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Así, ha señalado que el lugar atacado se encuentra en el área del castillo de Beaufort --una fortaleza cruzada del siglo XII situada cerca de Arnun, en Nabatiye--, antes de asegurar que el lugar "era usado por Hezbolá para sus sistemas de defensa y ataque".

"Se detectó actividad terrorista en la zona", ha afirmado, al tiempo que ha argumentado que esto supondría una violación del alto el fuego, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas y sin que las autoridades libanesas o Hezbolá se hayan pronunciado sobre estos nuevos ataques.

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el miércoles que más de cien civiles han muerto en ataques israelíes contra Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego, sin que consten desde entonces lanzamientos de proyectiles desde territorio libanés contra Israel.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.