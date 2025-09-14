El Ejército de Israel cifra en más de 300.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza

Desplazados en la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha afirmado este domingo que más de 300.000 palestinos han abandonado la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, en medio de la intensificación de la ofensiva militar contra la localidad, cuya evacuación total fue recientemente ordenada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que planean hacerse con el control total de la zona.

Decenas de miles de personas se han sumado al éxodo en el último día, según las estimaciones del Ejército israelí. "Les insto a que, por su propia seguridad, usen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mauasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales", ha planteado el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, a través de un mensaje publicado en la red social X.

Asimismo, ha subrayado que "las FDI están decididas a derrotar a Hamás en la ciudad de Gaza y, por lo tanto, están intensificando sus ataques". "Los intentos de Hamás de difundir mentiras e impedirles abandonar la ciudad demuestran su disposición a arriesgar sus vidas por su propia supervivencia", ha sostenido Adrai.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, aseguraron el viernes que más de un millón de personas permanecen en ciudad de Gaza, "firmes en sus hogares y propiedades, rechazando categóricamente el plan de desplazamiento forzado hacia el sur". "Esto ocurre a pesar de la continua agresión bárbara y el genocidio perpetrados por la ocupación israelí en un intento de imponer el delito de desplazamiento forzado", dijeron.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.