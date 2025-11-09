El Ejército de Israel confirma la entrega del supuesto cadáver del oficial Hada Goldin, caído en 2014

Archivo - Imagen de Hadar Goldin, oficial caído en combate en 2014 y retenido en Gaza desde entonces. - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este domingo que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha recibido de Hamás el ataúd con un rehén fallecido, que se trataría del oficial caído en combate en 2014, Hada Goldin, cuyos restos mortales estaba previsto que se recibieran a lo largo de esta jornada.

"Está camino de las tropas del Ejército en Gaza", han detallado las FDI en una breve nota en su cuenta de X, desde donde han remarcado que "Hamás está obligado a cumplir el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos". Fuentes militares han confirmado poco después al canal N12 que los restos ya están en manos de militares israelíes posicionados dentro del enclave palestino.

En las últimas horas, Hamás confirmó haber encontrado el cadáver de Goldin en Rafá, cuyos restos están retenidos desde que murió en una emboscada en agosto de 2014. El hallazgo se produce en un momento en el que han aumentado los combates en esa ciudad, donde permanecen atrapados un centenar de milicianos palestinos.

También el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que esperaban para este domingo que se llevara a cabo la entrega de los restos mortales de Goldin.