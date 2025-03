El Ejército de Israel defiende sus "ataques precisos" en Gaza y pide a Hamás que se desarme

Kaplan asegura que "aprendió las lecciones" del 7 de octubre de 2023 y acusa al grupo de "rearmarse" durante el alto el fuego

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha defendido este martes que durante las últimas horas ha lanzado una serie de "ataques precisos" contra "objetivos terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza y ha recalcado que la ofensiva continuará mientras el grupo islamista no libere a los cerca de 60 rehenes que mantiene retenidos en el enclave, algunos de los cuales están muertos, y no proceda a su desarme para garantizar que sucesos como los del 7 de octubre de 2023 no se repiten.

"Hamás se ha negado a devolver a los 59 rehenes secuestrados en Gaza ya hace prácticamente un año y medio y estaba preparando ataques terroristas, construyendo su fuerza y rearmándose durante el cese el fuego", ha dicho el portavoz del Ejército de Israel Roni Kaplan en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha afirmado que los bombardeos han sido lanzados tras órdenes del Gobierno a pesar del alto el fuego en vigor desde el 19 de enero.

"Los objetivos que alcanzamos incluyen comandantes militares de Hamás, líderes de Hamás desde el punto de vista político y también infraestructura terrorista", ha dicho, declinando dar detalles sobre posibles identidades y reclamando que los datos de víctimas de las autoridades gazatíes, que han cifrado los muertos en más de 400, sean "puestas en tela de juicio" ante la posibilidad de "exageraciones".

Kaplan ha hecho hincapié en que Israel "ha aprendido las lecciones del 7 de octubre (de 2023) y ha manifestado que "no se va a permitir que Hamás o ninguna otra fuerza terrorista genocida" pueda suponer una amenaza cerca de la frontera, antes de resaltar que las fuerzas israelíes "no están en una guerra contra el pueblo de Gaza".

"No podemos permitir que Hamás sea capaz en el futuro de abrir otra guerra contra Israel o de comenzar otra guerra contra Israel como lo hizo el pasado 7 de octubre", ha reiterado, al tiempo que ha incidido en que el grupo "podría haber elegido liberar a los secuestrados, pero en lugar de eso eligió el camino de la guerra y el camino del terror".

En este sentido, ha indicado que el Ejército está "absolutamente comprometido con alcanzar los objetivos de la guerra", es decir, el retorno de los rehenes que siguen en Gaza tras ser secuestrados en octubre de 2023 y "desmantelar las capacidades militares y gubernamentales de Hamás dentro de la Franja de Gaza".

Por ello, ha subrayado que existe la posibilidad de que estos bombardeos no sean una campaña limitada, sino que se extiendan durante los próximos días y ha confirmado que "en este mismo instante" se están bombardeando "posiciones terroristas" de Hamás y Yihad Islámica, "así como otras organizaciones terroristas en la Franja de Gaza".

"En las últimas horas hemos alcanzado algunas células terroristas, algunos sitios o puntos de lanzaderas de cohetes, depósitos de armas y también infraestructura militar de Hamás y otras organizaciones utilizadas justamente para planear y para ejecutar ataques contra civiles israelíes y contra soldados de nuestras fuerzas", ha argumentado.

En esta línea, Kaplan ha aseverado que Israel contaba con "indicaciones clave de Inteligencia" sobre planes de Hamás para llevar a cabo "atentados terroristas", después de que el grupo islamista negara este extremo y afirmara que Israel usa estas acusaciones como "un endeble pretexto" para reiniciar sus bombardeos contra la Franja de Gaza.

ATAQUES PARA "DESMANTELAR A HAMÁS"

Por ello, ha insistido en que Hamás habría usado el periodo de alto el fuego para "rearmarse" y "reclutar nuevo personal dentro de Gaza". "No podemos haber llevado adelante una campaña como la que llevamos durante 16 meses --en referencia a la ofensiva contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023--, para la amenaza que nos está poniendo jamás a nuestra población civil vuelva como si nada hubiese pasado", ha argumentado.

"Seguimos adelante hasta desmantelar a Hamás y devolver a nuestros secuestrados", ha dicho Kaplan, quien ha reiterado que Hamás "tiene la decisión en su mano" para evitar un recrudecimiento del conflicto, dado que "si queda como una organización desarmada y devuelve a 59 personas, que sabemos que muchos de ellos lamentablemente son cadáveres, esto se termina".

"Esto sigue adelante porque Hamás está violando flagrantemente el Derecho Internacional al tener a 59 personas secuestradas de forma constante desde el 7 de octubre del 2023 y es una organización armada que pone en peligro a nuestra población civil", ha explicado, antes de subrayar que fue el grupo el que "comenzó la guerra" y buscaba lanzar nuevos ataques, "sin ningún tipo de intención de seguir adelante con la negociación en torno a la liberación de los secuestrados".

Así, ha hecho referencia a las exigencias por parte de las autoridades israelíes sobre una prórroga de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, pactado en enero, incluida la posibilidad de liberar a algunos de los rehenes, una propuesta planteada por Estados Unidos y rechazada por Hamás, que pedía a las partes ceñirse a lo pactado en un inicio y abrir la segunda fase de las conversaciones.

Esta segunda fase incluía la retirada de militares israelíes de Gaza y un alto el fuego definitivo a cambio de la liberación del resto de rehenes que siguen con vida, si bien Israel ha insistido en la necesidad de acabar con el grupo, negándose a iniciar los contactos para esta segunda etapa y procediendo a cortar la entrada de ayuda humanitaria y el servicio eléctrico en el enclave.

De hecho, la postura de Israel fue aceptada por Estados Unidos --uno de los mediadores, junto a Qatar y Egipto--, lo que llevó al enviado especial de Washington para Oriente Próximo, Steve Witkoff, a presentar una propuesta para prorrogar la primera fase durante varias semanas a cambio de la liberación de cinco rehenes, encontrándose con la negativa de Hamás.

POSIBILIDAD DE UNA EXPANSIÓN DEL CONFLICTO

Por otra parte, ha incidido en que Israel está abordando con sus aliados la posibilidad de una expansión del conflicto en caso de que otros actores entren en juego, incluido Irán, antes de ahondar en que los ataques del 7 de octubre "no podrían haber sucedido" sin el apoyo de Teherán a Hamás en Gaza.

Kaplan ha resaltado que Israel hace frente desde hace 17 meses a una "estrategia iraní" que pasa también por las acciones de grupos armados aliados de Teherán en la región, si bien ha apuntado a "cierto éxito" a la hora de hacerle frente, incluidas las situaciones en Líbano, Siria e Irak.

"No cabe duda de que Hezbolá está sumamente debilitado", ha dicho, antes de apuntar a una situación similar por parte de "milicias chiíes en Siria" tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 ante la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país.

Además, ha subrayado que "milicias chiíes" de Irak y los "grupos terroristas" palestinos en Cisjordania también se encuentran debilitados, antes de indicar que Israel "se pone de acuerdo" con sus aliados ante un posible aumento de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen o incluso un papel de Irán en el conflicto en Oriente Próximo.