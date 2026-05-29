El Ejército de Israel dice cosechar "avances" en sus operaciones en el sur de Líbano

Archivo - El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, durante una reunión - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha afirmado este viernes que las tropas están cosechando "avances" en el marco de sus operaciones en el sur de Líbano, donde las fuerzas israelíes siguen adelante con los ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril.

En una visita a la División 210 de las Fuerzas Armadas, Zamir ha subrayado que las tropas están realizando "un trabajo extraordinaria ante desafíos complejos". "Actúan de forma creativa, con iniciativa y responsabilidad, lo que incluye desenvolverse en nuevos espacios para seguir presionando al enemigo y destruir sus capacidades", ha indicado en un comunicado.

Así, ha hecho hincapié en que el objetivo es "dañar sistemáticamente" al partido-milicia chií libanés Hezbolá y ha destacado que "no hay lugar alguno para que sus miembros tengan inmunidad". "La Línea Amarilla no nos limita. Si identificamos una amenaza la retiramos. Si hay una necesidad operacional de maniobrar, lo haremos, y cualquier daño a Hezbolá es también un daño al eje iraní", ha asegurado.

"Estamos preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que los recursos de las tropas israelíes "se están invirtiendo en el Mando Norte", que "operan a diario". "Vamos a seguir gastando nuestra libertad operacional siempre que sea necesario para acabar con las amenazas existentes", ha expresado.

"Nuestro objetivo es claro: retirar completamente la amenaza que supone Hezbolá y defender a las comunidades del norte del país. (...) El daño acumulativo que les hemos causado es grave y sin precedentes, con más de 7.500 terroristas eliminados desde el inicio de la guerra y 2.500 de ellos desde que comenzó la ofensiva contra Irán", recoge el documento.

En este sentido, ha advertido de que "la amenaza de los drones supone un desafío" que "puede ser superado". "El campo de batalla no es un entorno seguro ni lo será jamás, aunque estamos invirtiendo los mejores recursos, el talento y las capacidades del Ejército en este ámbito", ha expresado. "Soy consciente de la carga, la dificultad y el precio que implica esto para los militares y sus familias", ha declarado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.