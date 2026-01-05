El Ejército de Israel intercepta un dron con fusiles de asalto que cruzó la frontera desde Egipto

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes el derribo de un nuevo dron cargado con armas que habría entrado en su territorio desde Egipto cargado con tres fusiles de asalto y munición.

"El sistema de control aéreo detectó durante la noche del domingo un dron que cruzó a territorio del Estado de Israel desde el oeste, en un intento de llevar a cabo un contrabando de armas", dicho, antes de afirmar que el aparato fue interceptado por los militares.

Así, ha resaltado que "las armas localizadas han sido entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", sin que las autoridades de Egipto se haya pronunciado por ahora sobre este incidente.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.