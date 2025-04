El Ejército de Israel intercepta un dron lanzado desde Yemen

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha interceptado un avión no tripulado lanzado desde Yemen en el Día del Recuerdo en Israel, que conmemora a sus soldados fallecidos. El dron no habría llegado a entrar en territorio israelí y, "por protocolo", no se han hecho sonar las sirenas.

Los hechos, confirmados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la red social X, se han producido dos días después de la intercepción de un misil lanzado desde Yemen por la insurgencia hutí, que pretendía alcanzar una base militar en el desierto del Néguev. Este ataque sí activó las alarmas.

En lo referido al dron interceptado este martes, las autoridades instauradas por los hutíes no han reclamado el ataque, al menos de momento. La insurgencia lleva desde el estallido de la guerra de Gaza lanzando ataques contra Israel en lo que, aseguran, es un gesto de solidaridad hacia el pueblo palestino.

Paralelamente, las zonas de Yemen dominadas por los hutíes, que incluyen la capital, Saná, han sido objetivo en los últimos días de continuos ataques del Ejército de Estados Unidos, como el que dejó cerca de 70 migrantes muertos en un centro de detención o las 16 personas fallecidas a causa del ataque estadounidense contra tres viviendas de la capital yemení.