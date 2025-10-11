El Ejército de Israel lanza una ataque contra un punto de almacenaje "terrorista" de Hezbolá

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado que una instalación supuestamente utilizada por el partido-milicia chií Hezbolá para almacenar "herramientas de ingeniería" ha sido atacada en el sur del Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron recientemente, lideradas por el Comando Norte a través de la Fuerza Aérea, infraestructura perteneciente a la organización terrorista Hezbolá, que almacenaba herramientas de ingeniería utilizadas para reconstruir infraestructura terrorista en el sur del Líbano", han asegurado las FDI en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

Los ataques de Israel contra Líbano son habituales a pesar del alto el fuego alcanzado por ambas partes en 2023. Las autoridades hebreas argumentan que actúan contra Hezbolá y que, por tanto, no contravienen el acuerdo, aunque tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones.

"La presencia de herramientas y la actividad de la organización terrorista Hezbolá en la región constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano", han argüido en esta ocasión los militares israelíes.

Asimismo, han acusado a Hezbolá de continuar con "sus intentos de reconstruir la infraestructura terrorista en todo Líbano", lo que supone poner "en riesgo" a todos los libaneses.

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de cien civiles han muerto en ataques israelíes contra Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego, sin que consten desde entonces lanzamientos de proyectiles desde territorio libanés contra Israel.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.