El Ejército de Israel lanza una nueva "amplia" ola de ataques contra Irán

El pimer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (C), visita la Base Aérea de Palmachim acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz (D), y el jefe de Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir (I) - Europa Press/Contacto/Maayan Toaf/Israel Gpo
MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ejército israelí ha anunciado en la madrugada de este miércoles que está llevando a cabo una nueva "amplia" ola de ataques contra Irán, donde ya han muerto cerca de 800 personas desde que hace cinco días Israel y Estados Unidos comenzasen una campaña de bombardeos que ha costado también la vida al líder supremo iraní, Alí Jamenei, y otros altos cargos.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una amplia ola de ataques en Irán", ha indicado un portavoz del Ejército en un breve mensaje en Telegram, donde ha especificado que los objetivos son "bases de lanzamiento, sistemas de defensa y otras infraestructuras del régimen terrorista iraní".
Poco antes, el cuerpo militar ha informado de la identificación de un "lanzamiento de misiles" desde el país centroasiático, por lo que sus "sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza".
"El Comando del Frente Interior ha enviado una alerta anticipada directamente a los teléfonos móviles en las zonas afectadas", ha agregado el Ejército israelí, que ha pedido a los residentes que permanezcan en áreas "protegidas" hasta nuevo aviso y actúen con responsabilidad y "de acuerdo con las instrucciones" del Comando del Frente Interior, recordando que "éstas salvan vidas".