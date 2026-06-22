El Ejército de Israel mata a dos personas por "lanzar cócteles molotov" contra un asentamiento en Cisjordania

Archivo - Soldados israelíes custodian el acceso a un asentamiento judío en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este domingo a dos personas y "neutralizado" a una tercera, a las que ha tachado de "terroristas" acusándolas de "lanzar cócteles molotov" contra el asentamiento judío de Karmei Tzur, situado en Cisjordania, al norte de la ciudad de Hebrón.

"Durante una emboscada tendida por los combatientes de la Unidad 636, estos identificaron a varios terroristas que habían prendido fuego a unos neumáticos y lanzado cócteles Molotov contra el asentamiento de Karmei Tzur", ha detallado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado en el que ha precisado que "los combatientes dispararon y mataron a dos terroristas y neutralizaron a otro".

Asimismo, el vocero militar ha advertido que las tropas israelíes "han iniciado la búsqueda de los demás terroristas", apuntando así a un grupo de sospechosos más grande, al tiempo que ha señalado que los Bomberos "están trabajando actualmente para extinguir un incendio declarado en la zona cercana al asentamiento tras la quema de neumáticos.

Adicionalmente, el Ejército israelí ha subrayado que sus fuerzas "seguirán operando en Judea y Samaria (nombre con el que aluden a Cisjordania), tanto en defensa como en ataque, para mantener la seguridad de los residentes de la región".