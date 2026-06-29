El Ejército de Israel mata a un menor de 15 años en Al Bira, Cisjordania

Archivo - Efectivos del Ejército israeí desplegados en Bilin, cerca de Al Bira - Europa Press/Contacto/Edward Crowford - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 15 años ha muerto este lunes por disparos, uno de ellos en la cabeza, a manos del Ejército israelí durante una operación en la localidad cisjordana de Al Bira, cerca de Jerusalén.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado en sus redes sociales la muerte del menor de edad, identificado como Amir Ahmed Yauad Yaber, víctima de dos disparos "uno en la cabeza y otro en el pecho por parte de los soldados de ocupación" en un operativo en el barrio de Um al Sharayet de la citada localidad.

Desde enero de este año, el Ejército israelí ha matado al menos a doce niños y adolescentes en Cisjordania, incluidos dos hermanos de cinco y seis años en Tamun, y un bebé de siete meses en Hebrón, ha denunciado este mismo lunes en un informe la organización pacifista israelí BTselem.

De acuerdo al estudio, al menos 54 menores de edad murieron en Cisjordania el pasado año a manos de las fuerzas israelíes, que hasta el momento retienen 18 de los cuerpos, impidiendo que sus familiares puedan despedirse y darles sepultura--, mientras que 2023 y 2024 registraron un número "sin precedentes" de menores de edad asesinados por el Ejército israelí, 120 y 89 respectivamente.