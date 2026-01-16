El Ejército de Israel mata a un palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" en Cisjordania

Vehículo del Ejército de Israel en Cisjordania - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este viernes a un adolescente palestino de 14 años que "corría hacia ellos con una piedra" al este de Ramala, en Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha relatado que las tropas han acudido durante la jornada a la localidad de Al Mughayir porque "varios terroristas estaban lanzando piedras contra civiles israelíes, estaban quemando neumáticos y estaban bloqueando el acceso a la zona". También ha mencionado que se estaban produciendo "disparos contra israelíes", sin que tuvieran constancia de "víctimas".

No obstante, al llegar, "han identificado decenas de terroristas que lanzaban piedras y a un terrorista que corría hacia ellos con una piedra". "En respuesta, las tropas han disparado varias veces al aire y luego han disparado para eliminar el peligro, abatiendo al terrorista que sostenía la piedra", reza un comunicado en el que añaden que están rastreando la zona para "capturar a los sospechosos".

Por su parte, fuentes locales consultadas por la agencia de noticias WAFA han identificado a la víctima mortal como Muhamad Saad Sami Nasan, de 14 años, quien ha fallecido tras recibir disparos en la espalda y el pecho.

Asimismo, han denunciado la detención de una persona entre enfrentamientos por la irrupción de FDI en la zona. Las tropas también habrían agredido a los fieles cuando salían de la mezquita tras la oración del viernes, disparándoles granadas aturdidoras y gases lacrimógenos.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 1.050 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en 2025 se notificó el fallecimiento de 240 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto. En lo que llevamos de año, la ONU ha confirmado la muerte de otras dos personas en Cisjordania.