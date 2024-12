El Ejército de Israel mata a un palestino en una operación en los alrededores de Nablús, en Cisjordania

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este viernes a un palestino durante una operación llevada a cabo en el campamento de refugiados de Balata, situado en los alrededores de la localidad cisjordana de Nablús, en medio del aumento de la violencia en Cisjordania y Jerusalén Este.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el fallecido es Mustafá Ahmad Masha, quien ha recibido un disparo en la cabeza durante unos enfrentamientos que estallaron al inicio de la operación israelí.

El hombre había sido liberado por las autoridades israelíes a finales de agosto tras cumplir dos años en prisión. El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre la operación, si bien fuentes militares citadas por 'The Times of Israel' han confirmado que un sospechoso ha muerto durante la misma.