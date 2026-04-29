El Ejército de Israel mata a un palestino en una operación en la ciudad de Silwad, en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino en el marco de una nueva operación en la localidad cisjordana de Silwad, situada en los alrededores de Ramala, en la que dos militares han resultado heridos de levedad tras un ataque con arma blanca presuntamente perpetrado por el fallecido.

Así, ha indicado que "dos terroristas atacaron a dos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante una actividad operativa en Silwad", antes de afirmar que "las fuerzas respondieron abriendo fuego". "Un terrorista fue eliminado y el otro fue neutralizado y arrestado"; ha afirmado.

La Autoridad General para Asuntos Civiles de Palestina ha señalado en un comunicado en redes sociales que el fallecido, Abdulhalim Ruhi Abdulhalim Hamad, de 37 años, ha caído "mártir" por disparos israelíes en Silwad, sin más detalles acerca del incidente. Además, ha recalcado que los soldados retienen el cadáver.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han reseñado que las fuerzas israelíes irrumpieron en la vivienda de Hamad antes del incidente, al tiempo que han sostenido que el detenido es el padre del fallecido, que habría sido liberado poco después, sin que Israel haya confirmado este extremo.

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.