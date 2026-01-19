El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego de octubre

Archivo - Cadáveres de dos palestinos muertos en un bombardeo ejecutado en diciembre de 2025 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un adolescente palestino en un nuevo ataque en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el fallecido es Husein abú Sabla, de 17 años, quien ha sido tiroteado por las tropas israelíes el Al Tahliya, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

Sin embargo, el Ejército israelí sí ha confirmado su responsabilidad en la muerte el domingo de tres "terroristas" que "cruzaron la 'línea amarilla'" en dos incidentes en el norte y el sur de Gaza, en referencia a la demarcación a la que se replegaron sus militares tras la firma del citado acuerdo de octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, ha recalcado que estas personas "suponían una amenaza inmediata" y ha defendido que sus militares abrieron fuego para "eliminar esta amenaza", en medio de las denuncias de Hamás y otras facciones por este tipo de ataques a pesar del alto el fuego.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 464 muertos y 1.275 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.548 muertos y 171.353 heridos.