El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes del Servicio de Ambulancias y Emergencias de Gaza han confirmado que el hombre ha sido tiroteado por las tropas israelíes en un área en el este de la ciudad, según el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo suceso.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el lunes a 71.388 los muertos y 171.269 los heridos por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 422 fallecidos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el último acuerdo de alto el fuego.