El Ejército de Israel mata a una persona en un nuevo bombardeo contra Líbano pese al alto el fuego

Archivo - Localidad del sur de Líbano destruida por bombardeos israelíes - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este miércoles en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, alcanzado tras trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el fallecido, que no ha sido identificado, se encontraba en el interior de un vehículo que circulaba entre las localidades de Zahrani y Msailé, en los alrededores de Sidón.

El Ejército israelí ha indicado en un breve comunicado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado a un terrorista de Hezbolá en la región de Sidón, en el sur de Líbano", sin que el grupo libanés se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo bombardeo.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.