El Ejército de Israel mata a tiros a un adolescente de 15 años en una operación militar en Cisjordania

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este jueves a un adolescente de 15 años en una operación militar que ha llevado a cabo en la ciudad cisjordana de Silwad, al noreste de Ramala, en medio del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Fuentes citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que en un primer momento el menor de edad --al que han identificado como Yamen Samed Hamad-- ha resultado herido, pero ha fallecido finalmente en el Complejo Médico Palestino. Las tropas habían impedido que la ambulancia llegara hasta donde se encontraba Hamad herido, dejándolo tendido en el suelo hasta que ha permitido su traslado.

Su fallecimiento ha tenido lugar después de que las tropas israelíes irrumpieran en Silwad, lo que habría desencadenado enfrentamientos en la entrada de la ciudad, en los que se han disparado municiones reales, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de un millar palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 200 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.