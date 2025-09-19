El Ejército de Israel realiza tres incursiones en un día en la gobernación siria de Quneitra

Archivo - Tropas israelíes en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha realizado este jueves tres incursiones en territorio sirio con vehículos militares y de excavación, realizando operaciones y estableciendo puestos de control en varios puntos de la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria.

En una de las operaciones, las tropas israelíes han llegado a la base del monte Tal al Ahmar, al este de la localidad de Kudna, donde han comenzado a apisonar terrenos y levantar barricadas, según ha indicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Simultáneamente, otra patrulla israelí estableció un puesto de control en la carretera de al Hor, cerca de la presa de Brega, impidiendo el paso a civiles antes de retirarse, de acuerdo a este organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe.

Ambos despliegues han seguido a una patrulla de cinco vehículos militares que por la mañana entraron en la localidad de Al Muallaqa, en el sur de la gobernación, estableciendo también un puesto de control temporal.

En las últimas semanas han ido en aumento las operaciones del Ejército israelí en la zona, llegando el pasado domingo a penetrar casi 40 kilómetros en territorio sirio para saquear un depósito de armas del derrocado régimen de Bashar al Assad.

Este mismo miércoles, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas israelíes que ocupan partes del sur de Siria desde diciembre de 2024 han obligado al desplazamiento forzoso de la población local, "lo que constituye un crimen de guerra", entre otros abusos y detenciones que incluyen expropiaciones y demoliciones de viviendas.