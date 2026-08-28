El Ejército de Israel vuelve a penetrar en Siria y dispara proyectiles a 50 kilómetros de Damasco

Archivo - Fotografía difundida por el Ejército de Israel que muestra varios de sus soldados operando en la localidad de Beit Yinn, en la Campiña de Damasco, en el sur de Siria - Europa Press/Contacto/IDF - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha vuelto a realizar una incursión en territorio sirio, avanzando por la gobernación de Quneitra, frecuente escenario de operaciones y patrullas israelíes, y llegando a disparar dos proyectiles contra una zona situada en la Campiña de Damasco, a apenas 50 kilómetros de la capital.

En concreto, un convoy conformado por seis vehículos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habría avanzado desde una base en la zona montañosa de Tel al Ahmar, en Quneitra, hasta la aldea de Bariqa, situada unos 30 kilómetros al sur, según ha recogido la cadena de televisión siria Al Ijbariya.

De acuerdo con este medio, en la misma operación, las tropas israelíes han disparado dos proyectiles entre Tel al Ahmar y la localidad de Beit Yinn, ubicada en el sur de la Campiña de Damasco y a unos 50 kilómetros de la histórica ciudad.

En esta información ha coincidido la cadena estatal siria, SANA, que ha situado el ataque en la colina de Tal Bat al Warda, sita en la Campiña de Damasco, en las laderas del monte Hermón --bajo control israelí desde que la caída a finales de 2024 del ahora expresidente sirio Bashar al Assad--. Con todo, los dos proyectiles han caído en terrenos agrícolas sin causar heridos.

Este tipo de operaciones, llevadas a cabo con relativa frecuencia por las fuerzas israelíes, suponen una violación del Acuerdo de Separación firmado en 1974 tras la guerra del Yom Kippur y que lleva roto años después de que Israel entrara en la zona de los Altos del Golán bajo supervisión de la ONU, según el Gobierno israelí como medida de prevención dada la inestabilidad que atravesaba Siria en ese momento.

Desde entonces, las FDI han estado llevando a cabo arrestos y colocando puestos de control, y han perpetrado actos de destrucción de propiedades con excavadoras y ataques con fuego de artillería.

Las autoridades de Siria han exigido la retirada de las fuerzas israelíes de su territorio, subrayando que todas las medidas adoptadas por Israel son "nulas" y "carecen de validez legal" según el Derecho Internacional.