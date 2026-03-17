El Ejército israelí asegura haber atacado el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán

Edificios destrozados en Irán tras ataques aéreos - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha asegurado este martes que el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní "ha sido atacado" en una nueva noche de ataques contra Teherán, a propósito de la escalada de hostilidades en la región tras la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero contra Irán y la subsiguiente respuesta del país centroasiático a esas agresiones.

"La Fuerza Aérea, con la orientación precisa del Departamento de Inteligencia de la Armada, ha atacado el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha señalado el Ejército israelí, agregando que el edificio se encontraba en un "gran complejo militar" del régimen de los ayatolás en el "este de Teherán".

Este cuartel, han agregado las IDF, ha sido utilizado "durante años" por "altos mandos" para gestionar las actividades de ese cuerpo de seguridad iraní y "promover operaciones terroristas contra Israel y otros países, en el ámbito marítimo de Oriente Próximo".

Tras definir a la Guardia Revolucionaria iraní como la "directamente responsable de violar la libertad de navegación internacional" y la que ha llevado a cabo "operaciones terroristas contra buques civiles", el Ejército de Israel ha considerado que este ataque al referido cuartel "agrava el daño" a las "actividades en curso" de ese cuerpo de Irán para "promover y ejecutar complots terroristas contra Israel, el libre comercio y la navegación internacional".

Hasta el momento, desde Teherán únicamente se han registrado sonidos de explosiones, la noche de este martes, en algunos puntos de la capital del país centroasiático, según ha recogido el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.