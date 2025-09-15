El Ejército israelí avanza casi 40 kilómetros dentro de Siria para saquear un depósito de armas

Archivo - Un equipo de las Fuerzas de Defensa de Israel patrulla los ocupados Altos del Golán - Europa Press/Contacto/Gaby Schuetze - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado este domingo haber realizado durante la noche una operación por la cual dos batallones penetraron "38 kilómetros en territorio sirio" para confiscar "más de 300 armas diferentes" en un supuesto depósito abandonado del régimen de Bashar al Assad.

"En plena noche, dos batallones de la 810.ª División de Montaña emprendieron una importante misión, adentrándose 38 kilómetros en Siria", han indicado en un comunicado en su web las FDI, precisando que la operación se ha llevado a cabo "mucho más allá de la zona de amortiguamiento, en un puesto de comando abandonado de la época del régimen de Asad, al este de Damasco".

El objetivo, según la web del Ejército, era "despejar un puesto avanzado del antiguo régimen sirio de armas que podrían acabar en las manos equivocadas". "Creo que solo nos dimos cuenta de la magnitud del suceso en retrospectiva", ha afirmado un teniente coronel a cargo de una de las unidades identificado en el texto como "G.". "Había unos 50 edificios en dos lugares relativamente cercanos", ha explicado tras indicar que "sabíamos de antemano que estaba vacío".

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha recogido una incursión israelí compuesta por diez vehículos militares en las afueras de la aldea de Ain Ziwan, en la zona rural de Quneitra, situada en el suroeste de Siria y cercana al límite con los Altos del Golán que Israel controla desde la Guerra de los Seis Días en 1967, pese a que su jurisdicción sobre el territorio apenas goce de reconocimiento internacional.

Según la información del Observatorio, tras el despliegue, las fuerzas israelíes iniciaron operaciones de búsqueda en la ciudad suroccidental de Saysoun, allanando varias viviendas con el pretexto de buscar armas. Además, las FDI habrían establecido también un puesto de control para registrar a vehículos y peatones.

Los Altos del Golán son un territorio estratégico arrebatado a Siria durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y en el que, según el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, "Israel ha aplicado sus leyes durante 40 años", por lo que será una 'línea roja' en una hipotética negociación por la normalización de las relaciones con Damasco. Así y todo, las fuerzas israelíes han aprovechado en los últimos meses el caos sirio para ganar terreno en el país vecino.