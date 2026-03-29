El Ejército israelí informa de la muerte de un soldado en el sur de Líbano

Tropas israelíes en la frontera norte con Líbano - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha informado este domingo de la muerte de un soldado en el sur de Líbano, en un incidente en el que resultaron heridos otros tres combatientes, en el marco de la ofensiva israelí contra el país vecino.

"El sargento Moshe Yitzchak Hacohen Katz, de 22 años, originario de New Haven, Connecticut, soldado del 890.º Batallón de la Brigada de Paracaidistas, cayó en combate en el sur del Líbano", han detallado las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Según la información castrense, otros tres soldados israelíes resultaron heridos "de gravedad moderada" durante el incidente y fueron evacuados para recibir atención médica. Tanto las familias de los heridos como del soldado fallecido han sido informadas.

Las Fuerzas Armadas anunciaron a primera hora de la mañana del sábado que "un oficial de combate resultó gravemente herido y seis combatientes resultaron levemente heridos" a consecuencia del fuego de cohetes contra las tropas desplegadas en el sur del Líbano. Asimismo, otro oficial resultó gravemente herido el viernes por fuego de misiles antitanque durante un enfrentamiento en la zona.

Desde que Israel lanzó su ofensiva contra Líbano a comienzos de marzo, al menos cinco soldados israelíes han muerto en el sur del país, según el recuento oficial del Ejército.

El partido milicia-chií libanés Hezbolá anunció este sábado que efectivos militares israelíes han alcanzado la orilla sur del río Litani, objetivo declarado de sus ataques contra territorio libanés, que dejan hasta el momento cerca de 1.200 muertos en Líbano, según el último balance de las autoridades del país árabe.