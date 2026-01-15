El Ejército lanza nuevos bombardeos contra "posiciones terroristas" en el oeste de Malí

Archivo - El líder de la junta militar de Malí, Assimi Goita - PRESIDENCIA DE MALÍ - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha confirmado este jueves nuevos bombardeos contra "posiciones terroristas" en la región de Kayes, en el oeste del país africano, en el marco de las operaciones de los últimos meses en la zona ante el bloqueo impuesto por la rama de Al Qaeda en el Sahel a los suministros de combustible hacia la capital, Bamako.

Así, ha subrayado en un comunicado publicado en redes sociales que la Fuerza Aérea "lanzó con éxito varios bombardeos contra posiciones terroristas al oeste de la ciudad de Kayes", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o si los objetivos pertenecían a la rama de Al Qaeda, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM).

"El jefe del Estado Mayor del Ejército garantiza que las Fuerzas Armadas siguen vigilantes en la búsqueda y neutralización de los grupos armados terroristas en la totalidad del territorio nacional", tras los ataques en los últimos días contra sospechosos en las regiones de Koulikoro y Ségou.

La rama de Al Qaeda en el Sahel ha reivindicado varios ataques durante los últimos meses contra convoyes de combustible escoltados por el Ejército tras imponer en septiembre de 2025 un bloqueo a la entrada de combustible desde los países vecinos, en un intento por aumentar la presión sobre la junta militar.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.