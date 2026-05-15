El Ejército de Malí anuncia la muerte de más de 25 "terroristas" en bombardeos cerca de Bamako

Archivo - Imagen de la ilustración muestra al ejército de Malí durante una visita a EUTM Malí. - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de más de 25 supuestos terroristas en nuevos bombardeos ejecutados en varios puntos del país, en el marco de la respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatista tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Así, ha señalado en un comunicado en redes sociales que sus tropas atacaron tres "bases de grupos armados terroristas" al oeste de Didieni, en la región de Kulikoró --cerca de la capital, Bamako--, antes de destacar que el primer bombardeo permitió "neutralizar al menos a una quincena de terroristas", mientras que el segundo dejó "una decena" de muertos.

El tercer ataque se saldó con "muchos terroristas neutralizados", si bien no ha dado un balance concreto, antes de apuntar que también fueron atacadas otras "posiciones" de estos sospechosos en la zona. "Todas las bases identificadas fueron destruidas", ha zanjado el Ejército maliense.

El Africa Corps, antiguo Grupo Wagner y ahora bajo mando del Ministerio de Defensa ruso, ha señalado además que "la situación en Malí sigue bajo control", en el marco de sus operaciones de apoyo a las Fuerzas Armadas en respuesta a la citada ofensiva del Fla y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM).

"Unidades del Ejército de Malí, con el apoyo del Africa Corps de las Fuerzas Armadas rusas, están llevando a cabo operaciones de combate para detectar campos de entrenamiento y rutas de movimiento, así como para neutralizarlos", ha manifestado en un comunicado en redes sociales.

En este sentido, ha asegurado que "aparatos de reconocimiento de la Fuerza Aérea maliense identificaron un campamento terrorista cerca de Kombakala", también en Kulikuró. "Se tomó la decisión inmediata de destruirla", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que dicho bombardeo fue perpetrado por el propio Africa Corps.

MILITARES CAPTURADOS

Por su parte, el portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, ha manifestado que los separatistas tuareg tienen en sus manos a más de 200 militares malienses que fueron capturados tras la toma de la ciudad de Kidal por parte del grupo, que alcanzó un acuerdo con el Africa Corps para la retirada segura de paramilitares rusos tras la derrota en el campo de batalla.

"Hay oficiales superiores y suboficiales; elaboraremos una lista detallada con nombres y rangos", ha señalado, según ha informado la emisora francesa Radio France Internationale, tras la publicación de varios vídeos en los que se puede ver a los soldados en manos del FLA, sin que Bamako se haya pronunciado al respecto.

"Son prisioneros de guerra, no rehenes", ha recalcado afirma Ramadane, quien ha remarcado que los soldados reciben un buen trato y que el FLA no exige ningún rescate. "Serán liberados como parte de las negociaciones, pero aún no sabemos cuándo ni en qué condiciones", ha subrayado, antes de afirmar que la junta maliense no ha acometido contactos para una liberación.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región-- hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.