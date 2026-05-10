El Ejército de Malí ataca dos posiciones de "grupos terroristas armados" en la región de Gao

Archivo - El líder golpista maliense Assimi Goita, de visita a Moscú (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Maishev - Archivo

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) - El Ejército de Malí ha anunciado que ha atacado este domingo dos posiciones de grupos "terroristas armados" en la región de Gao, en el este del país, como parte de sus operaciones de represalia tras el gran ataque combinado lanzado a principios de mes por yihadistas y tuaregs contra varias localidades del país.

"Aeronaves de las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) realizaron con éxito ataques selectivos el sábado 9 de mayo de 2026 en varias localidades de la región de Gao", ha informado el Ejército sobre un primer ataque contra "una columna de grupos terroristas armados que se dirigía a la localidad de Tarkint" y un segundo bombardeo al este al este de la ciudad de Bourem, que "destruyó por completo un importante escondite de grupos terroristas armados".

El Ejército promete que perseguirá, según concluye su comunicado, "a los grupos terroristas armados hasta sus últimos bastiones en todo el territorio nacional".