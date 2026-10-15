El Ejército mata a cinco presuntos milicianos separatistas baluches en el oeste de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves la muerte de cinco supuestos separatistas baluches en una operación llevada a cabo en la provincia de Baluchistán (oeste), en el marco del refuerzo de las ofensivas en la zona, que tienen como principal objetivo al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

Así, ha resaltado que la operación, lanzada en la localidad de Uashuk, se ha saldado con la destrucción de "un escondite terrorista" y la muerte de cinco presuntos miembros de "Fitna al Hindustan", nombre que emplea Islamabad para referirse al BLA y otras milicias separatistas baluches a las que acusa de recibir apoyo de India.

"Se han recuperado armas, municiones y explosivos", ha asegurado en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que los militares "continúan las operaciones de limpieza para eliminar a cualquier otro terrorista patrocinado por India que sea hallado en la zona", sin informaciones sobre bajas entre sus filas.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.