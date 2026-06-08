El Ejército "neutraliza" a cerca de 50 supuestos terroristas en nuevos bombardeos en Malí

Archivo - Imagen de la ilustración muestra al ejército de Malí durante una visita a EUTM Malí. - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de al menos 50 supuestos terroristas en nuevos bombardeos ejecutados en el marco de su respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatista tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

Así, ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales que uno de estos ataques ha alcanzado "un refugio usado por grupos armados terroristas" en los alrededores de Doro, cerca de Gao (norte), donde han sido neutralizados "una veintena" de sospechosos sin identificar.

Un segundo ataque ha alcanzado "una importante base" usada por sospechosos en Sandaré, situada en la región de Kayes (oeste), dejando "una treintena de neutralizados", mientras que otros ataques han golpeado igualmente los alrededores de Doro, sin que el Ejército haya dado un balance de víctimas.

Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo mando del Ministerio de Defensa de Rusia, ha incidido en un comunicado publicado a través de redes sociales durante la jornada en que "la situación en Malí no ha cambiado y sigue bajo control del Gobierno maliense y las fuerzas aliadas".

El grupo ha manifestado que las operaciones continúan "para localizar formaciones terroristas, patrullar zonas pobladas y escoltar convoyes", al tiempo que ha confirmado un enfrentamiento con "terroristas" en Mourdiah (centro). "Los terroristas intentaron evitar el contacto y retirarse, pero no todos tuvieron éxito", ha zanjado.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.