El Ejército de Nigeria anuncia la muerte de 16 "terroristas" en una serie de operaciones militares en Borno

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha informado este miércoles de la muerte de 16 supuestos terroristas de Estado Islámico en África Occidental (ISWA), escisión de Boko Haram, en una serie de operaciones militares realizadas en zonas del estado de Borno, en el noreste del país.

Sani Uba, portavoz de la oficina de información sobre la operación militar conjunta Hadin Kai, ha indicado que un total de once personas que se encontraban secuestradas han sido puestas en libertad por los militares, según informaciones recogidas por la agencia de noticias NAN.

Estas operaciones han sido puesta en marcha después de que los milicianos del ISWA perpetraran un ataque la semana pasada contra una base militar en Auno, también en el estado de Borno, si bien dicha ofensiva resultó "infructuosa", tal y como ha afirmado Uba.

Asimismo, ha indicado que las tropas, "en sinergia con la Fuerza de Trabajo Conjunto Civil (CJRF), pusieron en marcha una ofensiva el 9 de febrero en las áreas Konduga. Posteriormente, las tropas persiguieron a los milicianos hsata Gigan Kaji. "Allí neutralizaron a 16 de ellos, mientras que otros lograron escapar a pesar de haber resultado heridos", ha apuntado.

"Se han recuperado objetos durante la operación. Entre ellos una veintena de bicicletas, armas, y una gran reserva de suministros logísticos, fundamentales para poder sacar adelante sus planes", ha sostenido.