El Ejército de Pakistán mata a 14 supuestos terroristas vinculados a India en una nueva operación en Baluchistán

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán han anunciado este sábado la muerte de 14 supuestos terroristas a los que vincula con las autoridades de India en una nueva operación en la provincia de Baluchistán (oeste), escenario durante los últimos meses de un repunte de la violencia y la inseguridad.

Así, ha afirmado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo en Zehri, en el distrito de Juzdar, y ha recalcado que en ella además han resultado heridos otros 20 "terroristas", todos ellos supuestos miembros del grupo Fitna al Hindustan.

Esta operación se produce después de que el pasado miércoles los militares paquistaníes mataran en el distrito de Sherani, también en Baluchistán, a siete supuestos miembros del grupo Fitna al Juarij, un nombre que utilizan las autoridades del país centroasiático para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

El Ejército paquistaní ya acusó directamente a India de estar detrás de un atentado perpetrado el 21 de mayo contra un autobús escolar en Baluchistán, suceso que se saldó con la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños, si bien Nueva Delhi cargó contra Islamabad por estas palabras y se distanció del ataque.

Estos cruces de declaraciones tienen lugar en pleno aumento de la tensión entre los dos países, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira, donde el pasado 22 de abril tuvo lugar un atentado que dejó 26 muertos en la zona de Cachemira bajo control indio.

India afirmó entonces tener pruebas de la implicación de la Inteligencia paquistaní en el ataque, cuya autoría fue reclamada por el grupo islamista Frente de Resistencia, mientras que Islamabad se desvinculó de lo sucedido y criticó las afirmaciones desde Nueva Delhi, con la histórica crisis en Cachemira como telón de fondo.