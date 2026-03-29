El Ejército sirio intercepta un dron lanzado desde Irak contra la base militar de Al Tanf

Restos de un dron lanzado desde Irak hacia territorio sirio - FUERZAS ARMADAS DE SIRIA

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas sirias han informado este domingo de la intercepción de un dron lanzado desde Irak contra la base militar de Al Tanf, en el sur del país.

El dron fue lanzado para atacar posiciones militares, según denuncia el comunicado del Mando de Operaciones del Ejército, recogido por la agencia de noticias oficial siria, SANA.

El dron podría haber sido lanzado por las milicias proiraníes de Irak, que han atacado posiciones relacionadas con Estados Unidos en la zona desde el inicio el pasado 28 de febrero de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán.

La base de Al Tanf está situada en la zona desértica fronteriza entre Siria, Jordania e Irak y fue una de las instalaciones de referencia del despliegue estadounidense en Siria, finalizado en febrero tras años de operaciones militares que oficialmente tenían por objetivo combatir al grupo yihadista Estado Islámico.

La retirada estadounidense se ha consumado tras la ofensiva relámpago de las milicias lideradas por grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) que el 8 de diciembre entraron en Damasco y pusieron fin a décadas de gobierno del Partido Baaz del presidente Bashar al Assad. El líder de HTS, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de Siria.