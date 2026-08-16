El Ejército de Somalia hiere de gravedad al líder regional en Hiraan de la organización yihadista Al Shabaab

Archivo - Imagen de archivo de militares somalies - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Somalia ha conseguido herir de gravedad esta semana al líder en la céntrica región de Hiraan de la organización yihadista Al Shabaab, Mustafá Cato, en un asalto efectuado en el municipio de Mahaas que se ha saldado con la muerte de tres comandantes de la organización.

Cato lleva siendo meses un objetivo primordial de las fuerzas de seguridad somalíes dentro de la campaña que llevan librando desde hace años contra Al Shabaab, una de las organizaciones más sanguinarias de África y, como extensión de Al Qaeda, responsable de los peores atentados de la historia del país africano.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Inteligencia somalí explica que el ataque ocurrió el miércoles e identifica a los fallecidos como Abdi Hafid, jefe de una unidad de explosivos; un comandante conocido solo por su apodo 'El Talibán', encargado de operaciones de rescate; y el líder de otro frente local del grupo, Omar Husein.

Sobre Cato, la Inteligencia somalí ha confirmado que se dio a la fuga pero no le ha perdido completamente de vista y se cree que está recibiendo tratamiento médico en el cercano municipio de Ceelbur.