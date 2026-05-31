El Ejército de Somalia mantiene una reunión de crisis ante los nuevos combates en el estado de Suroeste

Archivo - Imagen de archivo de desplazados por la sequía en Baidoa (Somalia) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Comandantes del Ejército de Somalia han mantenido un gabinete de crisis para intentar resolver la enésima crisis en el estado de Suroeste, donde los militares llevan semanas combatiendo contra guerrillas dirigidas por el expresidente estatal, Hasan Mohamed Laftagareen.

Los combates llegaron incluso a alcanzar este pasado sábado la capital 'de facto' del estado, Baidoa, en plena ceremonia de investidura de los nuevos diputados del Parlamento local en un estado donde las disputas sobre el liderazgo, las elecciones y la influencia federal han escalado hasta convertirse en un conflicto armado.

El pasado 30 de marzo, tropas del Gobierno federal de Somalia tomaron el control de puntos estratégicos a las afueras de Baidoa, después de que las autoridades federales somalíes declararan que el mandato de Laftagareen había expirado y que no admitiría ningún tipo de nombramiento futuro que emergiera de esta administración.

En el fondo de la cuestión estaba el rechazo de las autoridades del estado, como varios más del país, a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente Hasan Sheij Mohamud.

La ofensiva protagonizada el sábado por los leales a Laftagareen fue repelida por la 60ª División del Ejército somalí, cuyos comandantes se han reunido este domingo en la ciudad para trazar una nueva estrategia de seguridad en Baidoa y en el resto del estado, informa el portal de noticias somali Hiraan.