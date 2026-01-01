El Ejército de Somalia mata a cerca de una treintena de miembros de Al Shabaab

Archivo - Bandera de Somalia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este jueves que el Ejército del país ha matado a cerca de una treintena de miembros de Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una operación llevada a cabo en la región de Medio Sabelle, al norte de la capital del país africano, Mogadiscio.

La operación, lanzada en Yabad Godane en coordinación con "sus socios internacionales", se ha saldado con la muerte de 29 personas y la destrucción de varios vehículos y armas "destinados a ser utilizados en ataques terroristas contra civiles", alegando que "han reducido significativamente la capacidad operativa y logística del grupo".

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo sucesivos ataques aéreos durante la noche contra posiciones de Al Shabaab, mientras que ha reafirmado su "compromiso de mantener las operaciones antiterroristas hasta que se garantice la paz y la estabilidad duraderas en todo el país".

A través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X, la cartera ministerial ha aprovechado la ocasión para agradecer a sus socios internacionales "su continuo apoyo en la cooperación en materia de seguridad, el intercambio de Inteligencia y la facilitación operativa en la lucha contra el terrorismo".

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, según sus siglas en inglés), que ha indicado que en la última semana han "eliminado" a alrededor de 135 terroristas en varias zonas de la región Medio Sabelle, ha asegurado que en una operación selectiva han conseguido matar a dos altos mandos, identificados como Abdulahi Osman Mohamed y Abdikarin Mohamed Xersi.

El primero de ellos, según NISA, era "uno de los líderes más importantes y peligrosos" del grupo terrorista, ya que era el "cerebro de las unidades de atentados". De hecho, su cabeza tenía una recompensa de cinco millones de dólares.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.