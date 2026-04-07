El Ejército de Sudán anuncia la toma de Tukma y el fin del nuevo cerco de las RSF a la estratégica ciudad de Dilling

Archivo - Barricadas en una calle de Jartum, Sudán (archivo) - MOHAMED KHIDIR / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado la reapertura de la carretera que conecta la estratégica ciudad de Dilling, en Kordofán Sur, con la región de Kordofán Norte, tras una "victoria decisiva" en la zona frente a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus aliados.

Las Fuerzas Armadas sudanesas han señalado en un comunicado publicado en redes sociales que, en "una nueva saga de redención y sacrificio", las tropas gubernamentales han logrado tomar la zona de Tukma tras unas batallas "heroicas" que se han saldado con "grandes pérdidas" en las filas de las RSF.

Asimismo, ha recalcado que "la guerra continuará hasta que la milicia sea totalmente eliminada y se restablezca la seguridad y la estabilidad en todo el país", al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares de los "mártires" en los combates, sin dar un balance de bajas militares en estos enfrentamientos.

El Ejército sudanés logró en enero romper el cerco de las RSF y sus aliados del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) --un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y activo principalmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur-- en Kordofán Sur, conectando Dilling con Kordofán Norte, si bien los rebeldes lograron reimponer el cerco en febrero tras hacerse con Tukma, situada unos siete kilómetros al este de la citada ciudad.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.