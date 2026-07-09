El Ejército de Sudán arrebata a las paramilitares RSF la localidad de Kurmuk, cerca de la frontera con Etiopía

Archivo - El presidente de Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatá al Burhan (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado la toma de la estratégica localidad de Kurmuk, situada en el estado de Nilo Azul, tras varias semanas de ofensiva en la zona contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus aliados, en el marco de la guerra abierta en abril de 2023 en el país africano, un conflicto que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "las Fuerzas Armadas y sus aliados han tenido éxito en la liberación de Kurmuk", antes de agregar que sus tropas "lucharon con fuerza y determinación" en "feroces batallas" que "han derivado en una conclusión decisiva" que implica la derrota de las RSF.

El Ejército ha subrayado que las fuerzas lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', y el grupo rebelde Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), han sufrido "enormes bajas en vidas y equipamiento", sin dar un balance de muertos en los combates o de víctimas entre los militares.

Por otra parte, ha destacado que los paramilitares "huyeron" de la zona, al tiempo que ha prometido que las Fuerzas Armada trabajarán para "proteger a los civiles, restaurar los servicios esenciales y crear las condiciones necesarias para el retorno de una vida normal", lo que ha descrito como "prioridades para la próxima fase".

Las RSF y el SPLM-N/Al Hilu tomaron Kurmuk el 24 de marzo, tras una ofensiva a gran escala en la zona, situada cerca de la frontera con Etiopía. En respuesta, Jartum acusó a Adís Abeba de respaldar los ataques y lanzó una contraofensiva que le permitió recuperar varias localidades hasta la "liberación" de esta ciudad, de importancia estratégica.

El conflicto estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.