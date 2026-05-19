El Ejército de Sudán vuelve a poner fin al cerco de las RSF a la estratégica ciudad de Dilling

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado que ha vuelto a poner fin al cerco de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a la estratégica ciudad de Dilling, la segunda localidad más importante de Kordofán Sur, lo que facilita el suministro a las tropas en la zona y la entrega de ayuda humanitaria a los civiles afectados.

Se trata de la tercera vez desde que empezó el conflicto que las fuerzas sudanesas ponen fin al cerco de las RSF en esta ciudad, que ha sido uno de los principales focos activos de los combates, según informaciones del portal de noticias Sudan Tribune.

El Ejército logró en abril romper el cerco de las RSF y sus aliados del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) --un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y activo principalmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur-- en Kordofán Sur, conectando Dilling con Kordofán Norte, si bien los rebeldes lograron reimponerlo a finales de ese mismo mes tras hacerse con Tukma.

También en enero la situación fue similar y los militares lograron la reapertura de la carretera que conecta la localidad, que posteriormente fue cercada de nuevo por los paramilitares.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.